Pela primeira vez nos últimos 37 dias, Belo Horizonte não registrou mortes pela Covid-19 em um intervalo de 24 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), não houve alteração no número de óbitos entre terça (28) e quarta-feira (29). Assim, a capital permanece com 482 vidas perdidas pelo novo coronavírus.

A última vez que a metrópole não confirmou novas mortes em relação ao dia anterior foi em 23 de junho. Já o recorde de óbitos pela doença ocorreu em 21 de julho, com 35 vítimas.

Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado diariamente pela prefeitura. O levantamento ainda mostra que BH confirmou 697 novos casos da Covid-19 entre terça e quarta.

Desde o início da pandemia, 19.112 pessoas já foram infectadas pelo vírus. Deste total, 15.441 se livraram na enfermidade e são consideradas recuperadas. Outras 3.189 permanecem em acompanhamento.

Dos profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde (SUS), 311 foram contaminados. Nesse grupo, os que mais ficaram doentes são os técnicos de enfermagem (136).

Por bairro

O último levantamento da SMSA trouxe, ainda, a distribuição dos casos pela cidade. De acordo com a prefeitura, 386 bairros registraram pelo menos um caso do coronavírus. O bairro Lindeia, no Barreiro, lidera o número de mortes, com 11 óbitos.

Em seguida aparecem a Cabana do Pai Tomás, na região Oeste, e a Serra, na região Centro-Sul, ambos com nove mortes cada. Santa Terezinha, na Pampulha, vem logo atrás, com oito.

Já os bairros com mais casos confirmados da doença são Buritis (Oeste), com 108; Lourdes (Centro-Sul), com 92 confirmações, e Alto Vera Cruz (Leste, com 72 registros.

Matéria do Hoje em Dia