Nesta terça (12), vai ao ar mais um capítulo de “Bom Sucesso”, novela da Globo escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm.

Depois de se separar do marido, Vera (Angela Vieira) resolveu voltar a trabalhar e Nana (Fabíula Nascimento) decidiu contratá-la para trabalhar na área de marketing na editora, já que ela teve uma carreira de muito sucesso quando era mais jovem. Dessa forma, a mãe de Eugênia vai se reaproximar de seu velho amigo Alberto (Antonio Fagundes) em ” Bom Sucesso “.

Os dois vão engatar um romance, porém Vera não saberá lidar com o ciúmes que tem de Paloma. Ao ver Alberto com a protagonista de ” Bom Sucesso “, ela vai fazer uma cena e deixar o dono da Prado Monteiro furioso. Porém, no capítulo desta terça ela vai se desculpar por ter perdido o controle e ter sido deselegante com Alberto e Paloma.