No ano em que Minas Gerais celebra o tricentenário de sua autonomia política e administrativa, uma mulher negra – a deputada estadual Andréia de Jesus, do Psol – ocupa, pela primeira vez na história, o cargo de presidente do Legislativo estadual.

O fato ocorreu na sessão plenária da quinta-feira (8). “Fiquei emocionada, sim. Afinal, estamos falando de 300 anos de Minas Gerais e de uma mulher negra à frente da Assembleia Legislativa (ALMG), mesmo que em uma única sessão”.

“É um marco na nossa história, uma vitória”, afirmou a parlamentar nascida na capital, moradora de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, presidente da Comissão de Mulheres e copresidente da Comissão de Direitos Humanos da ALMG.

Na manhã da quinta-feira, Andréia de Jesus presidiu a audiência pública na reunião da Comissão de Direitos Humanos que tratou sobre visitas no sistema prisional público, e, à tarde, foi a vez da sessão ordinária, sem pauta específica. Ela explicou a chegada à presidência da Casa: “Devido à pandemia do novo coronavírus, há muitas restrições à participação dos deputados, e boa parte da Mesa Diretora, pela idade, se encontra em situação de risco, portanto, em casa. Eu estava presente, então, presidi a sessão”.