O deputado federal Gabriel Guimarães/PT, assumiu a diretoria de Patrimônio do Atlético. No site oficial, o clube atualizou a lista de diretores, incluindo Guimarães. Segundo o clube alvinegro, o fato de Guimarães trabalhar em Brasília não será um empecilho para ele exercer sua atividade no Galo.

Parada na vida política

Segundo apurou a reportagem, Gabriel Guimarães não vai se candidatar em busca de um novo mandato. O petista foi o quinto deputado mais votado do estado em 2014. Ele recebeu 200.014 votos. Gabriel é filho de outro político, Virgílio Guimarães.

Citado em delação premiada

Gabriel Guimarães foi citado na delação da JBS. Conforme depoimento do executivo Ricardo Saud à Procuradoria-Geral da República (PGR), o deputado federal Gabriel Guimarães recebeu R$200 mil no dia 3 de setembro de 2014, por meio do pagamento de nota fiscal avulsa emitida por Andrade Antunes e Henriques Sociedade de Advogados, escritório que tem Gabriel Guimarães no quadro societário. O deputado nega ter cometido irregularidades.

Kalil pediu voto para o petista

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, já pediu voto para Gabriel Guimarães. Em 30 de setembro de 2014, o ex-presidente atleticano escreveu a seguinte mensagem no Twitter: “Alexandre Kalil, Felipe Kalil, João Kalil e Lucas Kalil. Decidimos: deputado federal Gabriel Guimarães 1311. Este nos ajuda! (sic)”

IMPRIMIR