O deputado federal Jaiminho Martins (PSD-MG) visitou, na tarde de sexta-feira (8), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – IFMG campus Formiga. Acompanhado pelo vice-prefeito e secretário de Educação de Formiga, Cid Côrrea, e pelo vereador Sandrinho da Looping, o parlamentar se reuniu com membros da direção da unidade, professores e tratou dos planos de expansão da instituição que prevê novas salas de aula, biblioteca, laboratórios de pesquisa e ambientes administrativos ao campus.

O diretor-geral do campus, professor Washington Santos Silva, conversou com Jaiminho Martins sobre as melhorias realizadas na unidade desde a inauguração, os cursos que são ofertados atualmente e as principais necessidades do IFMG do ponto de vista estrutural e acadêmico.

O professor Carlos Bernardes Rosa Júnior, pró-reitor de ensino do IFMG, também presente na vista, destacou os trabalhos desenvolvidos pelo Polo de Inovação local, que realiza Projetos de Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltados para a área de “Sistemas Automotivos Inteligentes”. “Realizamos uma visita prévia com o deputado federal Jaiminho Martins em Belo Horizonte e agora tivemos a felicidade de recebê-lo em nosso campus para uma visita guiada, onde ele pode conhecer toda nossa estrutura. Estamos realizando vários projetos de melhorias e a sua participação e apoio é fundamental para obtermos essas conquistas”, explicou o pró-reitor.

Jaiminho Martins, que é engenheiro formado pelo Cefet/MG, destacou a oferta de educação superior, básica e profissional, de forma pluricurricular e com pesquisa no campus Formiga. “Tenho acompanhado de perto do desenvolvimento do IFMG aqui na cidade e essa escola tem visão, tem dedicação e empenho. Ela pensa no futuro. A ampliação do espaço físico, dos projetos de pesquisa do Polo de Inovação e, quero aqui destacar o trabalho do diretor geral, Alexandre Pimenta, e do número de alunos é primordial. Quero manifestar minha impressão positiva e suporte para conquistarmos os investimentos necessários para as melhorias que aqui me foram apresentadas e solicitadas”, avaliou Jaiminho, destacando o projeto da nova biblioteca do Campus.

Atualmente, o IFMG campus Formiga oferece cursos em três modalidades em nível de graduação, sendo administração, ciência da computação e engenharia elétrica (bacharelado), matemática (licenciatura) e gestão financeira (tecnológica). Também são ofertados três cursos técnicos integrados ao ensino médio: administração, eletrotécnica e informática.