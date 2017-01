O deputado Zé Silva, do partido Solidariedade, esteve em Formiga nesta sexta-feira (27) a convite do vereador do mesmo partido Mauro César. Ele visitou empresas, rádio, o gabinete do prefeito Eugênio Vilela e ainda esteve presente na reunião extraordinária da Câmara Municipal.

O parlamentar fez uso da ‘Tribuna do Povo’ e falou sobre sua agenda no município. Ele destacou as potencialidades e as dificuldades detectadas na cidade. “Coloco o meu mandato junto ao município, trabalhando com todos os segmentos, principalmente a agricultura familiar”.

Zé Silva falou ainda sobre a atual situação da política brasileira, emendas parlamentares destinadas ao município e que levaria em sua bagagem, até Brasília, as demandas de Formiga.

Estiveram presentes ainda na Câmara, o presidente da Colônia de Pescadores, Evaldo Araújo e o secretário de Infraestrututa, Arnaldo Gontijo.