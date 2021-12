A partir das 18h desta quinta-feira (30) e por medida de segurança, o DER-MG irá interromper o tráfego das duas pistas da ponte sobre o rio Jacaré, localizada na MG-170, quilômetro 24,8, no trecho Córrego Santa Luzia – rio Jacaré, perímetro urbano de Lagoa da Prata.

A medida segue a orientação das diretorias de Projetos e Manutenção do Departamento e foi justificada a partir da identificação da fadiga na estrutura da ponte, que recebe um tráfego médio de 800 veículos por dia, entre pesados e leves.

Rotas alternativas:

Os veículos com destino a Arcos e Lagoa da Prata, à partir da Rodovia BR-262, poderão ser realizados por meio das rodovias MG-164, MG-429, LMG-891, BR-354 ou BR-262 e BR-354, uma vez que a interdição da ponte implicará na restrição total do tráfego no km 24,8 da MG-170, em ambos os sentidos.