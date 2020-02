Na sexta-feira (7), começou a circular na internet um suposto anúncio feito pela Nasa, agência espacial norte-americana, sobre a rotação da Terra estar “em perfeito equilíbrio” e que, por isso, seria possível equilibrar uma vassoura.

Como muitas pessoas confirmaram a história ao colocarem uma vassoura em pé, o “desafio da vassoura” viralizou e apareceu na lista de assuntos mais comentados no Twitter e nos trends do Google.

Apesar do espanto nas redes, a Nasa não publicou a informação de que a rotação da Terra estaria em alguma condição diferente ou que há algo especial na órbita do planeta.

“Isso não faz sentido. Não existe nenhuma relação física para explicar que vassouras ficaram de pé por causa da rotação da Terra”, diz o diretor do Instituto de Astrofísica da Unesp, Rodolfo Langhi.

O astrônomo explica que uma vassoura pode ficar de pé, mas que isso não depende da rotação do planeta. “É apenas uma questão de equilíbrio. Algumas vassouras podem ser equilibradas e outras não”, diz o especialista.

“Isso depende da base do objeto, quanto mais pesada e larga for, maiores são as chances de ficar de pé. As mesmas vassouras que aparecem nas fotos podem ser equilibradas em qualquer época do ano”, afirma Langhi.

