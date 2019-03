Redação Últimas Notícias

Nesta terça-feira (12), completam cinco dias que o formiguense Daniel Caetano Rosa, de 35 anos, está desaparecido. Ele foi visto pela última vez por volta das 11h de quinta-feira (7).

De acordo com informações de amigos, Daniel foi visto pela última vez no trabalho dele, nas proximidades do Formiga Tênis Clube (FTC), no bairro Quinzinho.