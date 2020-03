Por Priscila Rocha – redação Últimas Notícias





Um gari se feriu ao recolher o lixo descartado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga. O caso ocorreu nessa segunda-feira (30).

O descarte foi feito de forma irregular. Seringas, agulhas e objetos cortantes, todos contaminados com sangue, foram encontrados dentre os materiais dispensados na unidade.

Mesmo usando a luva de espessura indicada, o gari foi ferido na mão por um dos objetos perfurocortantes.

De acordo com o motorista do caminhão coletor, o servidor Weverton Cesar Costa, é recorrente o descarte irregular de lixo hospitalar no município e, desta vez, ele acionou a Polícia Militar. Segundo Weverton, o caso foi acompanhado pelo secretário de Saúde, Leandro Pimentel.

Weverton é ex-diretor do Sintranfor (Foto: WhatsApp/Reprodução)

Os funcionários da Secretaria de Gestão Ambiental registraram um Boletim de Ocorrências contra a UPA e o coletor ferido foi encaminhado para Divinópolis. Ele tomará, por 28 dias, medicamento antirretroviral (coquetel para HIV), por não saber quem utilizou o material hospitalar no qual se feriu.

Todo material utilizado em hospitais, clínicas, consultórios, postos de saúde, centros de pesquisa, laboratórios de farmacologia e necrotérios, serviços de atenção à saúde animal dentre outros estabelecimentos, precisa receber atenção especial antes de ser descartado.

O descarte de resíduos de serviço de saúde (RSS) deve seguir as determinações regulamentadas e inspecionadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo as normas da agência, os objetos perfurocortantes ou escarificantes tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, lâminas de bisturi, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) entre outros, devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes de paredes rígidas, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, resistentes ao processo de esterilização, com tampa, devidamente identificados com o símbolo internacional de risco biológico, acrescido da inscrição de “PERFUROCORTANTE” e os riscos adicionais, químico ou radiológico.

A coleta externa dos RSS deve ser feita por empresa especializada.

Regra sobre Resíduos de Serviços de Saúde

O Últimas Notícias entrou em contato com a administração municipal para obter informações sobre o acidente com o gari e recebeu um release informando que o secretário de Saúde e a coordenadora da Vigilância Sanitária, Ana Carolina Oliveira se reuniram, na manhã desta terça-feira (31), com os servidores da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para orientá-los quanto ao descarte adequado do lixo hospitalar.

O release informa que os servidores têm conhecimento dos procedimentos corretos, porém há novos funcionários que foram contratados para suprir o pessoal afastado por causa do período de isolamento por precaução ao coronavírus. “No entanto, foi necessário reforçar as orientações pelo fato de um servidor da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental ter tido contato com uma seringa no momento em que fazia o recolhimento do lixo na UPA, que foi colocado de forma irregular para coleta. O servidor foi encaminhado para Divinópolis, pela Secretaria de Saúde, para receber medidas preventivas contra possível contaminação”, informa o release.

Reunião realizada na manhã desta terça-feira (Foto: Decom/Divulgação)

Conforme a Prefeitura, a empresa Agit Soluções Ambientais Ltda. é responsável pela coleta do lixo hospitalar na cidade.

“A Secretaria de Saúde reconhece o erro no modo como foi descartado o lixo hospitalar e, diante do acontecimento, a diretoria da UPA se compromete a ficar atenta a esse descarte daqui por diante”, finaliza a Prefeitura.