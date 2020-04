Para lidar com os efeitos da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, inquilinos têm pedido desconto no aluguel dos imóveis. A maior dificuldade é negociar com proprietários que dependem dessa renda. “Alguns até entendem a situação, mas outros não querem saber. Eles dependem disso”, conta Carlos Ferrari, dono de imobiliária que atua na zona norte de São Paulo.

Ferrari administra 250 contratos de aluguel e recebeu 35 pedidos de negociação. Apenas três proprietários recusaram.

Sem trabalho formal desde janeiro, a advogada Luiza Souza, de 36 anos, já planejava se mudar do apartamento onde vive há três anos na Saúde, zona sul de São Paulo. O plano foi adiado porque surgiram trabalhos esporádicos que deram fôlego às contas. No entanto, com atividades suspensas no fórum, ficou sem fonte de renda. Negociou diretamente com a proprietária do apartamento, onde vive há três anos, e vai pagar apenas IPTU e condomínio, que correspondem a 40% do valor original. “Se saio daqui hoje, eles não vão alugar pra ninguém na quarentena, ao passo que, se fico aqui e cubro pelo menos esse custo, pra eles é muito bom e pra mim, melhor ainda”, conta Luiza.

A arquiteta Lara Lima, de 31 anos, perdeu o emprego uma semana antes da quarentena começar. A reserva de emergência que possui deve durar cerca de dois meses, mas a busca por emprego ou a tentativa de empreender vão passar desse período, justamente por conta do isolamento. Lara decidiu então pedir desconto no aluguel. Conseguiu de imediato 20% e negociou para 30%. No mês que vem, deve conversar novamente com a imobiliária. Enquanto isso, conta com o apoio financeiro do amigo com quem divide o apartamento, localizado na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo.