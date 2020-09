O desemprego recuou na primeira semana de setembro, mas o Brasil ainda tem 13 milhões de pessoas sem trabalho, segundo a Pnad Covid, divulgada nesta sexta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A taxa de desocupação ficou em 13,7%.

Na semana anterior, país tinha 13,7 milhões de desempregados — número que representava uma taxa de 14,3% da população economicamente ativa.

No entanto, havia mais pessoas sem empregos na primeira semana de setembro do que no início de maio, quando a pesquisa do IBGE começou a ser feita. Na época, havia 9,8 milhões nesta situação.

O número de pessoas empregadas ficou estável em 82,3 milhões frente a 82,2 milhões na semana anterior. A semana considera os dados de 30 de agosto a 5 de setembro.