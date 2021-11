A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, por meio da gestão do Cadastro Único de Formiga informa sobre a mudança do Programa Bolsa Família para o Auxilio Brasil. O novo programa social, chamado Auxílio Brasil, será concedido a famílias consideradas de extrema pobreza (renda mensal de R$ 100 por pessoa) e pobres (renda per capita de R$ 200 mensais).

Todas as famílias inscritas no Bolsa Família têm direito ao novo benefício e aqueles que não recebem o Bolsa Família e não são inscritos no CadÚnico podem agendar no CRAS para fazer a inclusão no Cadastro Único. No entanto, nem todos os inscritos irão receber o novo benefício, pois precisam se enquadrar no perfil estabelecido pelo Governo Federal. Quem no último ano não atualizou o Cadastro Único é preciso agendar a atualização cadastral no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua residência. Confira os detalhes nas artes: