A segunda edição do “Cras na Praça” foi realizada em Formiga na manhã de sábado (31).

Organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, que coordena os Centros de Referência de Assistência Social na cidade, o evento ocorreu na praça São Vicente Férrer e contou com diversas atividades para pessoas de todas as idades como: zumba, balé, oficina de desenho e barraca da pescaria. O público ainda foi orientado sobre o Cadastro Único, Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e Carteirinha de Autista.

O evento contou com a participação de membros do Conselho Tutelar, do Creas, do Conselho Municipal sobre Drogas, do Banco de Alimentos e do Centro de Convivência do Idoso. O evento recebeu o apoio do Centro Universitário de Formiga, da Associação Mão Amiga, da Drogaria Quinzinho e do Rotary Clube.

– Foto: Divulgação Decom

