Nesta semana a Defesa Civil emitiu um alerta para à população sobre a onde de calor em Formiga. Segundo a coordenadora do órgão, Vera Lúcia Moreira, há previsão de onda de calor atingindo a sensação térmica de 55°C no Brasil.

De acordo com o órgão, nesse período quente, existem cuidados importantes que as pessoas devem tomar, principalmente com idosos, crianças e animais. Um desses cuidados é a hidratação.

No calor do verão, é importante prestar atenção à ingestão de líquidos para evitar um problema muito comum na estação, a desidratação, que é a perda da água do corpo, incluindo eletrólitos vitais como sódio, cloreto e potássio.

A água representa cerca de 60% do peso corporal em adultos e até 75% do peso corporal em bebês. “Precisamos dela para funções importantes, como a regulagem da temperatura do corpo, a manutenção da saúde da pele e das articulações, a digestão dos alimentos, a remoção de resíduos e para auxiliar o cérebro a trabalhar em sua melhor forma”, afirma Patrícia Ruffo, nutricionista e Gerente Científico da Divisão Nutricional da Abbott no Brasil.