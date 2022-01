Nenhum morador de Ouro Preto, na Região Central do estado, ficou ferido no deslizamento de terra do Morro da Forca que atingiu dois casarões históricos, na manhã desta quinta-feira (13). “Estamos em segurança na comunidade”, afirmou o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, em vídeo no stories do Instagram da prefeitura.

O prefeito informa que a rua Rua Doutor Pacífico Homem, onde uma moradora gravou um vídeo do deslizamento, não tem risco de ser atingida por resíduos. “O movimento da terra é todo no sentido das duas casas”, explicou.

Oswaldo reforça que as casas que foram atingidas pelo deslizamento estão isoladas há mais de 10 anos. Na última quarta-feira (12), a Defesa Civil aumentou a área de isolamento em volta das casas para proteger a população de Ouro Preto.

Segundo o prefeito, o próximo passo é desenvolver um projeto seguro para retirar os resíduos do deslizamento. “Segundo os geólogos, esse material não pode ser retirado de um momento para o outro sem um projeto de segurança. Se não, pode descer mais material ainda, pode ter mais deslizamento ainda e nós não queremos abalar o Morro da Força”, explica.