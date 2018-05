Um local onde era realizado um desmanche de veículos foi encontrado pela Polícia Civil em Carmo do Cajuru nesta quarta-feira (9). A casa foi descoberta por meio de investigações.

Pelo menos duas pessoas estão sendo procuradas pela polícia por envolvimento no crime. Ninguém foi preso.

No imóvel, que fica no bairro Bom Fim, foram encontrados diversos documentos de carro, munições calibre 32 e ainda uma caminhonete S10 que estava sendo desmontada.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Weslley Amaral de Castro, há registro de que a caminhonete, com placas de Uberlândia, foi roubada em Carmo do Cajuru em abril.

Em continuidade aos trabalhos a polícia também fez buscas em um sítio para tentar localizar um dos suspeitos de envolvimento com o desmanche. Porém, ninguém tinha sido localizado até a manhã desta quinta-feira (10).