A desobrigação do uso de máscara em locais fechados em Minas Gerais depende do avanço da vacinação de reforço contra a Covid-19. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, disse que o governo vai avaliar a flexibilização da proteção em ambientes fechados quando os municípios atingirem 70% de cobertura para terceira dose.

A princípio, o Estado recomenda a desobrigação do uso da proteção facial apenas em locais abertos, a partir de sábado (12), em todo o território mineiro. Mas o secretário ressaltou que a decisão fica a critério de cada município.

A flexibilização do uso da máscara em locais fechados exige mais cuidados porque, segundo o secretário, a tendência é que a imunidade diminua com o passar do tempo.

“Nós já percebemos que os óbitos relacionados à ômicron foram muito mais intensos em quem não tomou a segunda dose ou não tomou o reforço. Então o reforço é fundamental porque ele muda completamente o número de pacientes que vão para o hospital”, diz.