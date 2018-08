Andar a pé por Belo Horizonte tem se tornado uma tarefa cada vez mais complexa. Não pela topografia irregular da cidade, mas principalmente pela falta de gentileza no trânsito, que coloca em risco a vida de muitos caminhantes. No Dia do Pedestre, celebrado hoje, dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MG) revelam que pelo menos 1.540 multas foram aplicadas, de janeiro a maio, a motoristas que desrespeitaram o direito de quem transita pela metrópole.

Nas ruas, poucos minutos de observação são suficientes para constatar que, a todo momento, regras básicas de segurança são ignoradas pelos condutores. Mesmo em trechos onde a preferência do pedestre é reforçada com placas, como na esquina da avenida Getúlio Vargas com rua Alagoas, na Savassi, região Centro-Sul, a maioria das pessoas precisa esperar que os carros passem para, só depois, completarem a travessia.

Nos arredores da Praça 7, no hipercentro, os flagrantes de veículos invadindo a faixa de pedestres ou estacionando em frente aos pontos de ônibus são corriqueiros. O local é um dos pontos da capital por onde transitam mais de meio milhão de transeuntes todos os dias.