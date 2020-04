Da Redação

A Penitenciária Regional de Formiga está entre as unidades prisionais do estado que produzirão máscaras descartáveis que serão destinadas a hospitais, prefeituras, forças de segurança e população em geral. Corte, montagem, costura e esterilização dos artigos seguem os parâmetros da Vigilância Sanitária.

Para a confecção dos itens de proteção individual contra o coronavírus, o Governo de Minas Gerais adquiriu 165 mil metros de tecido TNT. Os materiais estão sendo distribuídos em 20 presídios e penitenciárias das diversas regiões. Ao todo, cerca de 200 detentos deverão produzir um total de 2 milhões de máscaras com o tecido adquirido.

A produção já vem acontecendo desde a última semana. No entanto, até então, os insumos eram fruto de doações de parceiros, como empresários e prefeituras locais. Com a aquisição do Estado, há um reforço nos resultados, com meta de entrega de 22 mil itens por dia.