O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) realizou na manhã desta terça-feira (21) a desativação do presídio de Bambuí. O encerramento é uma decisão de contingenciamento de gastos promovida pelo Governo de Minas.

Segundo informações do site TV Bambuí, um grande aparato policial foi organizado para realizar a transferência dos presos em segurança. De acordo com o Depen, 39 presos foram remanejados para outras unidades prisionais da região.

Os diretores Fiuza e Salviano, que estiveram à frente do presídio na cidade, agradeceram a todas as autoridades, órgãos públicos e privados que contribuíram para o desenvolvimento dos trabalhos na unidade.

As instalações do presídio, que já foi utilizado pela Polícia Civil, serão devolvidas a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo de Minas, que ficará a cargo de definir outra destinação para a estrutura.