Os proprietários de veículos emplacados em Minas Gerais podem imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em casa. O serviço começou a ser disponibilizado nessa quarta-feira (12), no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Segundo a Polícia Civil, para acessar e imprimir o CRLV, o proprietário precisa ter quitado os débitos do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), do seguro obrigatório, da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e eventuais multas. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento.

O modelo impresso em papel, no formato A4, terá a mesma validade jurídica do CRLV digital (CRLV-e), disponível desde o ano passado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). A conferência de autenticidade do documento será realizada pelas autoridades por meio da leitura do QR-Code, com o aplicativo Vio, mesmo sem acesso à internet.

O diretor do Detran-MG, Kleyverson Rezende revelou, inclusive, que a impressão do CRLV em papel moeda será encerrada no país, a partir de 2021.