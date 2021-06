O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) prorrogou, até 31 de dezembro deste ano, a suspensão da exigência aos motoristas do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao ano de 2020. A informação foi assinada na sexta-feira (25) e publicada neste sábado (26) no Diário Oficial do Estado.

Com a prorrogação da suspensão, durante fiscalizações, permanece válido o documento referente ao ano de 2019.

Segundo a portaria, a decisão foi tomada em razão da prorrogação do estado de calamidade pública no Estado. No último dia 16, o governador Romeu Zema enviou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais a intenção de prorrogar o estado de calamidade pública até 31 de dezembro.

Em abril deste ano, governo de Minas Gerais já tinha prorrogado para o dia 1º de julho deste ano a exigência do CRLV. Com a nova portaria, a data se estende até 31 de dezembro.