O Dentran-MG iniciou, na última quinta-feira (03), o atendimento on-line para quem busca pelos serviços de trânsito através do aplicativo “DetranBot”. A nova ferramenta, inicialmente desenvolvida pelos servidores da Ciretran de Ponte Nova e utilizada na cidade, se estendeu para todo o estado de Minas Gerais devido aos bons resultados.

Foto: Divulgação / PCMG

O assistente virtual do Detran-MG tem como objetivo orientar os cidadãos quanto ao procedimento para realização do serviço procurado, facilitando assim o acesso aos serviços que são totalmente on-line no site do Detran-MG, mas que por falta de informações, muitas pessoas ainda procuram a unidade de atendimento presencial para fazê-los.

O objetivo da nova ferramenta é diminuir o tempo de espera para atendimento nas unidades presenciais, beneficiando aqueles que realmente precisam comparecer à uma unidade de atendimento para solicitar o serviço.

Para consultar o assistente virtual do Detran-MG, é necessário que o usuário cadastre no celular o número do DetranBot (31) 3314-5690, acesse o aplicativo WhatsApp e envie uma mensagem.