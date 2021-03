A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, a partir da dessa segunda-feira (15), os atendimentos presenciais na sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), no bairro Boa Viagem, e na Divisão de Registro de Veículos (DRV), no bairro Gameleira serão reduzidos em 30%. Os serviços serão realizados exclusivamente por meio de agendamento.

Todos os protocolos referentes às medidas sanitárias determinadas pelo programa Minas Consciente estão sendo adotados para garantir a segurança durante os atendimentos, como uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e intensificação da higienização. A medida é necessária para evitar a aglomeração de pessoas, prevenindo a disseminação do coronavírus.

Os atendimentos presenciais das delegacias de trânsito, nos demais municípios, serão tratados de forma regionalizada, conforme as particularidades locais.

Fonte: Polícia Civil