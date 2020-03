Os servidores estaduais da Saúde irão receber o 13º salário referente ao ano passado na próxima segunda-feira (23). Esta é uma das medidas anunciadas pelo governo de Minas no combate ao coronavírus. Desta forma, segundo o governo, 85,5% dos servidores estaduais terão recebido recebido o benefício.



No último dia 16, segundo o governo, o 13° salário foi pago de forma integral a cerca de 47 mil servidores do Estado que recebem salários entre R$ 2.501 e R$ 3.000 líquidos.



Nessa quinta-feira (19), o governador Romeu Zema também anunciou uma série de medidas preventivas diante da pandemia de coronavírus. Entre elas, a determinação de que o transporte coletivo nos municípios seja realizado sem exceder a metade da capacidade dos passageiros sentados, a proibição de eventos e reuniões com mais de 30 pessoas e a fixação de limite de compras por consumidor de itens essenciais à saúde, higiene e alimentação.



Fonte: Hoje em Dia

