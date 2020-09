A 1ª Vara Criminal de Uberaba aplicou a maior pena coletiva a um grupo criminoso da história de toda a região. Dez homens que participaram de ataque e roubo do Banco do Brasil, na Região Central da cidade, na madrugada de 27 de junho, foram condenados a mais de 1.500 anos de prisão. Na época, eles foram presos em flagrante, após tiroteio e perseguição policial, sendo que outros 15 integrantes da quadrilha conseguiram fugir.

De acordo com informações divulgadas pelo juiz Marcelo Geraldo Lemos, cada um dos detidos pegou mais de 100 anos de prisão, sendo que as penas individuais variam de 140 anos e 25 dias a 152 anos. A maior parte dos condenados é da região de Campinas e Piracicaba, no estado de São Paulo.

Entre os crimes que levaram à condenação dos 10 homens estão latrocínio, já que uma mulher morreu baleada durante o assalto, além de roubo e organização criminosa armada. Outro fator que pesou para a alta pena dos condenados é que eles já tinham passagens pela polícia paulista por roubos e outros crimes. Ainda de acordo com o juiz Marcelo Lemos, os bens dos condenados, no valor de cerca de R$ 50 milhões, foram sequestrados na decisão condenatória.

Segundo informações da coluna Falando Sério, do jornalista Wellington Cardoso, a defesa dos acusados pediu a absolvição de todos, argumentando a insuficiência de provas de que participaram do assalto, apesar da prisão em flagrante.



Com os condenados foram apreendidos fuzis 7.62 e 556, metralhadora ponto 50, pistolas 9mm e ponto 40, coletes à prova de bala e farta munição. Além disso, os veículos que eles usaram na tentativa de fuga e abandonaram na BR-262 foram flagrados por câmeras do Olho Vivo e material genético de alguns chegou a ser recolhido nos veículos por peritos criminais.