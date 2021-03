Dez detentos do Presídio de Divinópolis testaram positivo para a Covid-19 na última semana. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG). Em 2020, um detento da unidade, de 64 anos, morreu em decorrência da doença.

A Sejusp esclareceu que outros 76 presos que dividiam celas com detentos contaminados ficarão isolados em suas próprias celas, apesar de não apresentarem sintomas. A Secretaria também pontuou que não haverá testes em massa na unidade, uma vez que os testes ocorrem somente quando a pessoa apresenta sintomas.

Visitas

Em setembro de 2020, o Depen-MG iniciou a retomada gradual das visitas presenciais no sistema prisional. A situação da visitação de cada uma das unidades prisionais é atualizada às quintas-feiras no site do Depen-MG, conforme a classificação das macrorregiões nas ondas do programa “Minas Consciente”. As regras passam a valer para o fim de semana de visitação subsequente.

Desde o dia 5 de março, a macrorregião Oeste – a qual Divinópolis faz parte – está na Onda Vermelha e, por isso, as visitas presenciais seguem suspensas.