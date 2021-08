Dez pessoas foram detidas na noite dessa quinta-feira (26) depois de confessarem terem furtado pelo menos oito toneladas de ferro-gusa, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um dos apreendidos é menor de idade.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que várias pessoas estariam carregando um caminhão com o material próximo a uma linha férrea localizada no bairro Santa Terezinha, em Contagem. Os militares se deslocaram até lá e observaram a ação no intuito de acompanharem o deslocamento do caminhão para descobrir o destino da carga.

No entanto, os homens que faziam o carregamento perceberam a presença dos policiais e fugiram do local no caminhão. Ao chegarem no bairro São Sebastião, também em Contagem, todos eles desceram do veículo e fugiram a pé, mas foram capturados pelos agentes.

Ao serem abordados, o motorista confessou que receberia R$ 1500 por fazer o transporte da carga. Os demais disseram que ganhariam R$ 200 cada para fazer o carregamento. Nenhum deles revelou o destino ou para quem faziam o trabalho.