A Superintendência Municipal de Trânsito de Formiga enviou nessa segunda-feira (16) dez notificações a proprietários de veículos abandonados em ruas de Formiga. Com isso, eles têm um prazo de 48 horas, a partir do momento de recebimento da notificação, para retirarem os veículos das vias.

Conforme informou o chefe de Gabinete, Thiago Leão Pinheiro, que está acompanhando o trabalho de recolhimento de veículos abandonados, os automóveis estão nos seguintes endereços: rua Lúcio da Cruz, no Novo Horizonte; ruas José Cassiano de Almeida e Rosemary da Silva Pereira, no Santo Antônio; Rua José Ferreira Barbosa, na Vila Imperial; Rua Neném Belo e Lassance Cunha, no Quinzinho; Rua José Eufrásio de Carvalho, na Vila Didi; Rua Ernestina da Costa, no Bela Vista, e dois veículos na Rua Francisca Carlota, no Ramiro Batista.

“Estamos dando sequência ao trabalho de retirada dos veículos abandonados, para deixar a cidade limpa e segura. Além de mapear os locais onde eles estão estacionados, estamos notificando os proprietários e retirando os carros abandonados, que servem de foco para o mosquito da dengue e poluem visualmente a paisagem de Formiga. A rua é pública, mas é de todos e não somente de uma pessoa que se acha no direito de abandonar um carro”.