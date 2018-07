Neste final de semana foi realizada a festa de Congado da Irmandade do Reinado de Nossa Senhora de Lourdes.

O evento, em honra a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia contou com participação de aproximadamente dez ternos de Formiga e cidades da região.

As festividades religiosas e folclóricas já são uma tradição na comunidade do Nossa Senhora de Lourdes. A presidente da Irmandade é Hilda Aparecida Oliveira Paula. Ela quem organizou a festa, que foi animada e demonstrou o valor desta tradição e cultura na comunidade.

O secretário de Cultura, Alex Arouca destacou as dificuldades de se organizar um evento com tanta participação. “A festa estava muito animada e a recepção aos artistas foi impecável. Nossos parabéns à D. Ilda e a todos que colaboraram com o encontro e trabalham para conservar essa tradição tão importante em nossa cidade”, disse.