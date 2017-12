da redação

As bibliotecas públicas de Formiga, Dr. Sócrates Bezerra de Menezes, Donatelli Gandra e Osório Garcia realizaram durante todo o ano de 2017 o projeto Mostra Literária Temática.

Como estamos no último mês do ano, o tema Dezembro Iluminado traz exposições natalinas, com o intuito de transmitir mensagens de otimismo e felicitações aos sócios, além de agradecer a presença deles pela parceria ao longo deste ano que termina.

Programação de dezembro:

Dia 1º – “Aids não tem cura, tem atitude, previna-se

Dia 1º – Por onde for quero ser par

Dia 4 – Seja livre e feliz, perdoe

Dia 6 – A caridade é um exercício espiritual

Dia 6 – Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém

Dia 8 – Família é um presente de Deus

Dia 10 – Só uma coisa fica proibida: Amar sem amor

Dia 25 – Noite igual não haverá

Dia 28 – E que nunca nos falte esperança de dias melhores