Com a pandemia da Covid-19, a população deixou de buscar consultas médicas de forma geral. Com isso, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, houve uma queda de 48% no número de biópsias para detecção do câncer de pele. Os dados são relativos apenas aos atendimentos do SUS.

A SBD reforça que cabe aos gestores de saúde se planejarem para solucionar esse problema, já que a tendência é um acúmulo de atendimento na rede pública nos próximos meses.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país, com mais de 170 mil casos novos por ano. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia lança o dezembro laranja, campanha contra o câncer de pele.

Suely Caron, artista plástica, explica como descobriu a doença.