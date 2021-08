As graves inundações no Tennessee deixaram pelo menos 16 mortos e dezenas de desaparecidos, informou a imprensa local no domingo (22).

O estado do sul dos Estados Unidos foi atingido no sábado por chuvas descritas como “históricas” pelos serviços meteorológicos.

As operações de socorro continuaram no domingo, informou o jornal local The Tennessean, relatando pelo menos 16 mortes, citando a Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Humphrey, no centro do estado.

Dezenas de pessoas ainda estão sendo procuradas, de acordo com este meio, o que indica que um toque de recolher entrará em vigor à noite.