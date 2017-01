Sobe para dezoito o número de cidades mineiras que decretaram situação de emergência em decorrência das chuvas em Minas Gerais. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-BH) informou que, até o momento, 33 municípios foram afetados pelos temporais. Ao todo foram registradas 18 mortes em decorrência da chuva. A última morte registrada foi em Passos, no Sul de Minas. Caciney Alves do Nascimento morreu após ser arrastado pela enxurrada. O corpo da vítima foi localizado às margens de um córrego.

Enchente

Outra cidade que sofreu por três vezes com a chuva é o município de Ipuiúma, também no Sul de Minas. O último temporal ocorreu nessa quinta-feira (26), quando o nível do rio Pardo subiu e acabou alagando as principais ruas da cidade.

A Prefeitura de Ipuiúma informou decretou situação de emergência e que o pedido será encaminhado ao governo do Estado.