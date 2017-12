O Dia D de Combate à Dengue será realizado em todo o Brasil na próxima sexta-feira (8).

A Prefeitura de Formiga dará início às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti um dia antes.

Segundo o coordenador do setor de controle de endemias da Secretaria de Saúde, Carlos Antônio de Castro, serão realizados mutirões de limpeza nos bairros com maior incidência de lixo na cidade, além de atividades educativas em escolas e a intensificação das visitas domiciliares feitas pelos agentes de endemias.

“Contamos com o apoio da população para realizarmos esse Dia D. Pedimos para que cada morador tire pelo menos dez minutos do seu dia para verificar e eliminar todo tipo de depósito que possa se tornar foco de proliferação do Aedes” destacou.

É importante lembrar que o combate ao mosquito não deve ser levado a sério somente no Dia D, mas em todos os dias.