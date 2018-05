A Secretaria de Saúde de Formiga está se preparando para o “Dia D” da Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influenza), que ocorre em todo o Estado. A mobilização ocorrerá no dia 12 de maio (sábado), em todas as Unidades Básicas de Saúde, de 8h às 17h.

A Secretaria de Saúde já comunicou que não faltarão vacinas para quem ainda não recebeu a dose. A campanha começou no dia 23 de abril e vai até o dia 1 o de junho.

A diretora de Vigilância em Saúde da secretaria, Ana Dalva Costa, informou que as vacinas são enviadas semanalmente pelo Estado a Formiga. “Toda quinta-feira chega um estoque de duas mil vacinas para o município. Elas são distribuídas aos postos conforme o número populacional dos bairros. No entanto, como nessas duas primeiras semanas de campanha houve uma procura grande pelas vacinas, as doses acabaram rapidamente. Quem não conseguiu receber a dose foi orientado pelas equipes das unidades a procurar novamente os postos na semana seguinte e até mesmo no Dia D. As pessoas não precisam se preocupar, porque não faltarão vacinas.”

Deverão ser vacinados idosos acima de 60 anos; gestantes; crianças de seis meses a menores de 5 anos; puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); trabalhadores da saúde; professores e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e em outras condições clínicas.

Para receber a dose, o paciente deverá apresentar o cartão de vacina, o cartão do SUS e documento de identidade com foto.

Em Minas

Em Minas Gerais, espera-se vacinar 5.034.284 pessoas. O Influenza é um vírus de circulação sazonal e, em 2018, a vacina disponibilizada pelo SUS é trivalente, protegendo contra três tipos de Influenza, sendo o H3N2, o H1N1 e o B.