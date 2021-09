No feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta terça-feira (7), a Prefeitura de Formiga transmitiu ao vivo a execução do hino nacional e o hasteamento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e do município.

A solenidade ocorreu nesta manhã na Praça Getúlio Vargas, na área central. A não realização do tradicional desfile teve a finalidade de evitar aglomerações por causa da pandemia de Covid-19.

Na ocasião, estiveram presentes o prefeito Eugênio Vilela, secretários municipais, o vereador Flávio Couto, autoridades da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e os atiradores do TG 04-030.

A cerimônia ocorreu sem a presença de moradores, devido às restrições sanitárias.