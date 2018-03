Redação Últimas Notícias

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o IFMG campus Formiga realizará na quinta-feira (8) um bate-papo sobre feminismo negro.

O bate-papo faz parte do Momento Opina, projeto de extensão realizada mensalmente no instituto com o objetivo de fortalecer o pensamento crítico da população formiguense sobre assuntos atuais de grande relevância.

Com o lema feminismo negro! É dia da mulher! É dia de pensar! É dia de se posicionar!, os membros do projeto convida toda população para participar da roda de discussão que será realizada na sala 16 do campus, as 18h30.

O assunto em questão, feminismo negro é a designação utilizada para nomear o movimento de mulheres atuantes tanto na esfera da discussão de gênero quanto na luta anti-racista. Trata-se de um movimento político e teórico que visa a mudança social e compreende que sexismo, a opressão de classes, a identidade de gênero e o racismo estão ligados.

Momento Opina

Criado em 2016, a roda de discussão traz sempre um profissional para sanar dúvidas da comunidade e debater sobre questões importantes como política, saúde pública e democracia. No ano passado foram realizadas diversas discussões, como: Reforma da Previdência; bullying, depressão e suicídio e cura gay.

Para 2018, a instituição de ensino disponibilizou um questionário online para que a população escolhesse os temas a serem debatidos.