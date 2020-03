Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Coletivo Irmandade das Flores realizou diversas intervenções na região.

Bato-papo, palestras e intervenções foram realizadas em Formiga, Arcos Pains e Pimenta. Os eventos ocorreram em colaboração com diversas instituições com o objetivo de conscientizar a população sobre a violência contra a mulher.

Na sexta-feira passada (6), a integrante Flávia Leão ministrou uma palestra para os usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). “Fui bastante didática, e acredito que a informação deve ser levada a todos sem exceção, por isso a importância de estarmos ali. Os usuários amaram!”, revela Flávia Leão.

No sábado passado (7) todas as integrantes estiveram presentes na praça Getúlio Vargas, promovendo um bazar solidário e distribuindo material educativo sobre violência doméstica, em parceria com o Creas.

Foto: Irmandade das Flores/Divulgação







Foto:Irmandade das Flores/Divulgação As integrantes Adriana Marques, Caroline Lopes e Priscila Rocha realizaram um bate-papo, na loja Lolla Cosméticos sobre maquiagem na pele negra. O evento contou com a participação do maquiador Rhanner Borges.

“O bate-papo sobre maquiagem para pele negra foi importante, pois, levantamos o debate sobre o interesse do mercado local na comunidade negra. Apesar de haver alguns profissionais que atendem algumas necessidades deste público, Formiga precisa abrir mais espaço para a comunidade negra principalmente na área da beleza. A conversa com o profissional Rhanner foi produtiva e elucidou dúvidas de diversas mulheres. O evento deixou bem claro que nós negras temos as necessidades de qualquer mulher ”, afirma Priscila.

Caroline também expressa sua opinião: “O bate-papo na Lolla Cosméticos sobre maquiagem na pele negra foi um grande passo para a comunidade negra de Formiga, com o auxílio do maquiador Rhanner entendemos que não há desafios na hora de maquiar uma pele negra, e sim profissionais que não buscam informação, e não foi uma debate só sobre maquiagem e beleza mas sim sobre o enaltecimento da pele negra e de mulheres negras dispostas a se unirem por um bem maior, buscando empoderar por meio de discussões que é o caminho mais lúcido e concreto.”

Na segunda feira, (9) as integrantes Flávia Leão, Bruna Castro Alves, Mônica Borges e Rafaella Brito estiveram presentes no Cras do município de Capitólio palestrando sobre a violência contra a mulher. Na oportunidade, elas aplicaram um júri simulado de um caso de uma mulher que matou o marido em legítima defesa. Na mesma data, a integrante Luciane Ribeiro esteve na escola municipal Arlindo de Melo palestrando para adolescentes de 13 e 14 anos sobre violência contra a mulher. Foto: Irmandade das Flores/Divulgação







Na quarta-feira (11) as integrantes Patrícia Goulart e Bruna Castro Alves estiveram na empresa TAMF, em Pains, palestrando sobre a importância de se comemorar o dia 8. “O encontro realizado na empresa TMF-Fertilizantes em Pains foi uma chance de abordarmos o tema da luta feminista e da criação do Dia da Mulher como um símbolo dessa luta por equidade e garantia de direitos. Também foi abordado o tema primordial deste coletivo que é a violência contra a mulher e de que forma a reprodução do modelo patriarcal machista tem propagado os ciclos de violência. O Coletivo é muito grato à empresa por proporcionar esse debate que vem para desmistificar as relações de opressão entre homens e mulheres e a questão da competitividade entre os pares, inclusive entre as mulheres, já que entendemos que toda divisão nos prejudica e é no fortalecimento dos laços e do espírito coletivo que nós mulheres avançaremos nessa luta”, ressalta Bruna





Foto:Irmandade das Flores/Divulgação





Na noite de quarta, as integrantes Flávia Leão e Márcia Alves estiveram na Casa do Advogado, em Formiga, junto à OAB, pala uma palestra sobre feminismo e como ocorreu o surgimento do coletivo Irmandade das Flores.

As duas integrantes são advogadas, e Márcia exalta a importância do evento: “Tive mais certeza da importância desse trabalho, e o que ele pode mudar na vida das mulheres… Quero um dia ver as mulheres andando pelas ruas, como os homens, na hora que quiserem, sem medo. Vestindo a roupa que quiserem sem serem julgadas. Trabalhando no mesmo trabalho que o homem, e ter o mesmo salário que ele. Ser valorizada no trabalho não apenas pela beleza, mais pela capacidade. Poder rir alto, conversar alto, beber, ter sua opinião, sem ser julgada. Não ser violentada, estuprada, reprimida, só porque é MULHER…. E por aí vai…”





Nessa quinta-feira (12) as integrantes Bruna de Castro Alves, Lorena Castro e Luciane Ribeiro estiveram na Câmara Municipal de Arcos, em um evento promovido pelo Creas e a Secretaria de Integração Social em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Estiveram presentes o Presidente da Câmara Rodrigo Carvalho, o Secretário de Integração Otávio Miranda e o Coordenador do CREAS Bruno César, Conselheiras Tutelares, profissionais de saúde e serviço social e as usuárias do Centro de Referência. “A Irmandade apresentou seu trabalho na luta contra a violência à mulher, seu papel na composição da rede de proteção e reafirmou o seu compromisso social na garantia de direitos a partir do processo empoderamento e união entre as mulheres. Agradecemos muito o reconhecimento e a oportunidade dessa experiência rica de troca ”, ressalta Bruna. Foto:Irmandade das Flores/Divulgação



Nesta sexta-feira (13), as integrantes Flávia Leão, Bruna Castro Alves, Adriana Marques, Patrícia Goulart, Rafaela Brito e Lorena Castro estarão na sede do Tatame do Bem, no bairro Geraldo Veloso, palestrando para mulher sobre violência contra a mulher. A integrante Adriana, que é moradora do bairro, reforça a importância do evento: “Nós do coletivo Irmandade das Flores trazemos para a comunidade Geraldo Veloso um pouco do nosso trabalho junto ás mulheres. Um trabalho q abrange todas as mulheres no geral vítimas e expostas a qualquer forma se violência, seja física, psicológica, moral, e demais. E com muito carinho nos achegamos agora a está comunidade tão especial, para realizarmos nosso trabalho e juntas nos unirmos a está causa única de grande peso na sociedade dos dias atuais e assim segurarmos umas nas mãos das outras e seguirmos uma nova fase de empoderamento feminino.”





E neste sábado (14) o coletivo estará presente na festa St. Patrick’s Day, na cervejaria Fürst, com intervenções, garantindo a segurança de todas as mulheres presentes. “O Mr. Rock é uma empresa de destaque que realiza eventos na cidade de formiga e atrai um grande público. Nossa parceria cresce a cada festa realizada e é motivo de orgulho pra nós da Irmandade, que, junto com toda a equipe do Mr. Rock, buscamos garantir um ambiente seguro e tranquilo para as mulheres durante a realização dos eventos”, ressalta a integrante Luana Lima.



Fonte: Coletivo Irmandade das Flores