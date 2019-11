Divulgação

caio junqueira





O ator ficou conhecido por interpretar o recruta “06” em Tropa de Elite. No dia 16 de janeiro, ele sofreu um acidente de carro no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e foi encaminhado ao hospital em estado grave. Morreu uma semana depois.

Ricardo Boechat † 11 de fevereiro (66 anos)

Ricardo Boechat





O jornalista , que estava trabalhando na Band, morreu em um acidente de helicóptero. A aeronave que levava o apresentador caiu em uma das vias mais movimentadas de São Paulo. O Brasil todo se chocou com a tragédia.

Mc Sapão † 19 de abril (40 anos)

Mc Sapão





Um dos mais conhecidos cantores do funk carioca, Mc Sapão faleceu vítima de pneumonia e insuficiência cardíaca.

Caroline Bittencourt † 28 de abril (37 anos)

Caroline Bittencourt





A modelo e apresentadora de televisão morreu vítima de um acidente de lancha durante sua lua de mel.

Lady Francisco † 25 de maio (84 anos)

Lady Francisco





Uma das personalidades mais irreverentes da televisão brasileira, Lady deixou um legado cheio de humor e profissionalismo. Morreu após complicações no pós-operatório.

Gabriel Diniz † 27 de maio (28 anos)

Gabriel Diniz





O cantor , que fez sucesso com o hit “Jennifer”, também foi vítima de um acidente aéreo. Ele estava indo para Maceió comemorar o aniversário da namorada, mas não chegou ao destino. O monomotor em que Gabriel estava caiu e matou, além do cantor, o piloto e o co-piloto.

Serguei † 7 de junho (85 anos)

Serguei





Sérgio Augusto Bustamante, mais conhecido por ” Serguei “, deixou muita gente com inveja quando se gabava pelo seu affair com a cantora Janis Joplin. Ele estava doente.

Rafael Miguel † 9 de junho (22 anos)

Rafael Miguel





O ator que participou da primeira versão de Chiquititas foi assassinado junto com os pais. O principal suspeito é o pai da namorada.

João Gilberto † 6 de julho (88 anos)



João Gilberto





O “pai” da bossa nova silenciou sua voz e seu violão deixando um legado sem igual na música brasileira.

Paulo Henrique Amorim † 10 de julho (76 anos)



Paulo Henrique Amorim





Com uma voz inconfundível, ele fez companhia aos fãs de telejornais brasileiros. Seu “Boa noite, boa sorte” ficaram marcados. Morreu vítima de infarte.

Jorge Fernando † 27 de outubro (64 anos)



Jorge Fernando





O diretor e ator Jorge Fernando morreu devido a uma parada cardíaca em decorrência de uma dissecção de aorta completa.

O Dia de Finados é sempre celebrado nesse dia 2 de novembro.