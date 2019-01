Às vésperas do primeiro clássico do ano e pensando mais à frente, Galo e Raposa optaram, no cardápio, pelo misto para entrar em campo nesta quarta, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, e vão com os chamados times alternativos. Uma forma de evitar sobrecargas comuns em começos de temporada, dar rodagem e ritmo de jogo a todo o grupo e fazer observações importantes, por exemplo, na hora de definir as relações de inscritos para a Copa Libertadores.

O bom futebol da estreia com a fácil goleada sobre o Boa Esporte (5 a 0) no Horto não mudou os planos de Levir Culpi para definir os 11 jogadores que mandará a campo – o que pode ser definido como uma terceira opção. Em relação ao grupo confirmado no treino da segunda-feira (21), a única dúvida está no meio-campo, já que Lucas Cândido, que deixou a movimentação de ontem mais cedo e acabou substituído por Bruninho. Entre as novidades, a estreia do zagueiro uruguaio Martín Rea, que chegou ao clube ano passado, bem como o aproveitamento de atletas que disputaram a Copa São Paulo – casos de Hulk, Neto e Alerrandro.

