Em 28 de setembro foi realizado o Dia de Mobilização em Defesa do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Gestores, trabalhadores, conselheiros e usuários da política de assistência social foram para as ruas e reafirmaram a importância do Suas, haja visto os retrocessos impostos à assistência social com as reduções orçamentárias.

Em Formiga, a Secretaria de Desenvolvimento Humano e o Núcleo de Assistentes Sociais de Formiga e Região (Nasfor) organizaram uma mobilização no Centro da cidade, com a participação dos trabalhadores, usuários e representantes de assistência social.

Na ocasião, foram distribuídos panfletos aos cidadãos. Os participantes explicaram sobre os impactos que os desmontes anunciados pelo Governo Federal trarão aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.