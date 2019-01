Neste domingo (6) comemorado o Dia de Reis, que também obedece a um ritual. Reunidas, as famílias levam para perto do Menino Jesus os sábios do Oriente, mais conhecidos como reis magos: Belquior, Baltazar e Gaspar.

E, para começar bem o ano, nestes tempos de crise e incertezas, por que não seguir mais uma tradição no Dia de Reis? Trata-se da simpatia da romã, poderosa para atrair sorte, dinheiro e amor. Além, é claro, de paz, saúde e tranquilidade.

Faça o seguinte: engolir três caroços, jogar o mesmo número de caroços para trás e guardar mais três na carteira. E ir repetindo a frase “Gaspar, Belquior e Baltazar, que o dinheiro não venha me faltar”. Há ainda quem dobre a contagem, fazendo com seis sementes, numa referência ao dia 6, quando os reis magos visitaram o Menino Jesus.