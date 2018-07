Redação Últimas Notícias

O Dia de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, é comemorado em 25 de julho.

Em Formiga, a data será celebrada no bairro Cidade Nova. A comemoração contará com a bênção dos motoristas e carreata. A concentração ocorrerá na Paróquia São Geraldo, no Engenho de Serra, as 17h30, onde ocorrerá a benção, logo após, a carreata até a igreja de São Cristóvão, onde haverá a missa.

Na quinta e sexta-feira (26 e 27) ocorrerá missa às 19h e barraquinhas. No sábado (28) serão realizadas barraquinhas e no domingo (29), missa às 17h.

Quem foi São Cristóvão

Cristóvão quer dizer o que carrega Cristo, ou o Porta Cristo. O culto ao santo nos remonta ao século V. conforme as lendas, Cristóvão era considerado um gigante com mania de grandezas. A partir disto ele supunha que o rei quem servia era o maior e melhor do mundo.

Com seus estudos e conhecimentos acabou por saber que o maior rei do mundo era Satanás. Ele então se colocou a serviço do mesmo, mas se informou melhor descobrindo que o maior rei do mundo era Deus. Deus mostrou a ele que a bondade era a coisa mais importante e agradável ao senhor, e São Cristóvão acabou resolvendo trocar a sua mania de grandeza pelos serviços aos semelhantes, sempre se valendo de uma força imensa de que era dotado.

Reza a lenda ainda que São Cristóvão era filho de um rei pagão, onde depois de seu nascimento acabou dedicando a criança ao Deus Apolo e teria o nomeado como Reprobus. Ele então acabou crescendo e se tornou grande e forte, decidindo que serviria apenas alguém que fosse assim como ele.

Alguns anos depois ele teria se convertido a fé cristã por anos mais tarde, mas que ainda assim não estava devidamente convencido. A partir deste tempo contam que ele não via uma necessidade de orar ou inclusive de jejuar, mas sim de ajudar as pessoas para atravessarem rios perigosos da região.

Devido a esta história particular, muitas pessoas se perguntam o que fez com que ele se tornasse um padroeiro dos motoristas. A bem da verdade é que em 25 de julho foi determinado como uma homenagem a quem trafega pelo país, pegando assim péssimas estradas para transportar as cargas e as pessoas.

Ser um motorista atualmente é ainda mais difícil, já que as estradas estão bastante violentas, e o número de acidentes só aumenta e muitos motoristas são considerados imprudentes. Cada um deles, porém conta com a ajuda de São Cristóvão para conseguir os carregar em meio a estradas perigosas.

O dia 25 de julho é muito confundido também com o dia 30 de junho, onde é comemorado o Dia do Caminhoneiro, esta que é uma data marcada por diversas homenagens e reverências inclusive com a presença de vários caminhoneiros, taxistas e outros motoristas que queiram receber uma benção especial para suas jornadas de trabalho.