Macio por dentro, dourado e crocante por fora, o pão de queijo saiu das cozinhas mineiras e, não por acaso, ganhou o mundo. O sabor genuíno e a possibilidade de combinação com outros diversos alimentos trazem versatilidade ao pãozinho. Mas transformar ingredientes simples, como polvilho, ovo e queijo, na autêntica iguaria requer conhecimento dos seus segredos e muita prática, garantem especialistas. No dia em que é celebrado o Dia do Pão de Queijo, dia 17 de agosto, o G1 vai contar curiosidades da história desta tradicional receita de Minas Gerais.

“O pão de queijo começou com a abundância de dois ingredientes. Não existia farinha de trigo no estado, mas tinha muito polvilho. Minas Gerais também tinha excedente de queijo, produzido nas fazendas. Foi um encontro perfeito”, contou a pesquisadora gastronômica do Senac Vani Pedrosa.

A receita foi desenvolvida por volta de 1750, quando fazendas mineiras começaram a produzir leites e derivados. Era usada a sobra do queijo, chamada grosa, que era resultado da “limpeza” do produto para ficar com aparência arredondada. Também era comum utilizar aquele que ficava mais duro, fruto da ação de fungos.

Inicialmente, o aperitivo era para ocasiões especiais, em que se recebia visitas aos finais de semana. “O pão de queijo é o pão de minas. Era um pão de minuto. Quando chegava visita em casa, o anfitrião fazia pão de queijo enquanto conversava. Saía do forno quentinho para tomar com café”, contou Vani.

A pesquisadora afirmou que não existem estudos que apontem uma localização exata no estado onde foi desenvolvida a receita. “O que se tem certeza é que a receita de pão, com polvilho e queijo, que se tornou como é hoje, é de Minas”, disse.