Redação UN

O sonho de ver as águas dos Lagos de Furnas e Peixoto correndo de forma abundante e propiciando o aquecimento de vários setores da economia das regiões onde estão, está próximo de virar realidade.

Na manhã desta quarta-feira (2), em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição Estadual 52/2020, de autoria do deputado Professor Cleiton/PSB, foi aprovada, por 64 votos, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Com a aprovação e consequente promulgação da proposta, que deve ocorrer nos próximos dias pelas mãos do presidente da Casa, o deputado Agostinho Patrus/PV, os Lagos se tornarão patrimônios do Estado de Minas Gerais, previstos na Constituição Estadual.