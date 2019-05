A Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi palco do Dia da Indústria 2019. O evento, realizado nesta quinta-feira (23), reuniu industriais de todo o estado para prestar homenagens a empreendedores que contribuem, de forma decisiva, para o crescimento e progresso de Minas Gerais e do Brasil. O título de Industrial do Ano foi entregue ao CEO do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, o Mérito Industrial da CNI foi para o CEO e chairman da MRV Engenharia, Rubens Menin. O ex-ministro Alysson Paolinelli foi condecorado como “Construtor do Progresso”.

Dentre os agraciados com o prêmio “Mérito Industrial 2019”, que homenageou 15 destaques do setor no Estado, está o empresário e engenheiro civil formiguense Ryder Pereira Filpi, Diretor-industrial da Cal Oeste Ltda. Indicado para o prêmio pela FIEMG Regional – Centro-Oeste, Ryder se destacou entre os empresários do setor, pertenceu, entre 2009 e 2017, à diretoria do Sindicato das Indústrias de Cal de Formiga e Região (Sindical) e é também idealizador e criador da Associação dos Mineradores de Pains (Ampar).

“Esta celebração simboliza a união da indústria mineira, de nossas empresas e empresários, para lutar por uma nova nação. Juntos para enfrentar e superar essa crise, a mais grave de nossa história”, afirmou Flávio Roscoe, presidente da FIEMG.

Durante o evento, Roscoe defendeu a necessidade urgente da aprovação da Nova Previdência. “O Brasil não tem opção: ou implanta – agora e com urgência – a “Nova Previdência” ou entrará em situação de irreversível insolvência. Vale dizer: sem a reforma da previdência, o Estado quebra”, sentenciou.