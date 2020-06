O consumidor mineiro pode adquirir produtos nesta quinta-feira (4) com preços até 70% menores. Em Belo Horizonte são mais de 200 empresas que participam hoje do Dia Livre de Impostos (DLI), promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) e pela CDL Jovem.

Serão comercializados desde alimentos a itens de papelaria, ótica, vestuário, pet shop, medicamentos genéricos, cursos de idiomas, material de construção, entre outros, com o desconto dos tributos incidentes sobre eles. O DLI será realizado, simultaneamente, em 144 cidades de 18 estados brasileiros. Ao todo, serão mais de 800 lojas vendendo produtos sem impostos.

Devido à pandemia do novo coronavírus, que impôs neste ano medidas de isolamento e distanciamento social, a 14ª edição do DLI será totalmente on-line. Em anos anteriores, longas filas se formavam, ainda na madrugada, em um posto de combustível da avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. A lista com as empresas participantes e dos produtos cadastrados pode ser acessada no site (clique aqui)

O DLI é uma forma de protesto contra a elevada carga tributária no país e o péssimo retorno do pagamento desses impostos para os cidadãos. Para se ter uma ideia, o brasileiro trabalha 153 dias só para pagar tributos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT). Segundo a entidade, a cada ano esse número de dias vem aumentando. Na década de 80, eram 77 (dois meses e 17 dias). Já na posterior, 102 (três meses e 12 dias).