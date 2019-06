O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho e tem por finalidade criar uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta.

Os seres humanos são os grandes responsáveis por mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a perda de biodiversidade, e cabe ao homem criar medidas que impeçam que os impactos atinjam de modo irreversível a Terra.

Quando o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado?

Em 1972, na Assembleia Geral das Nações Unidas, foi criado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A criação da data marcou a abertura da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, conferência essa que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo.

Nessa Conferência, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e apresentou a Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, que apresenta princípios que visam à melhoria da preservação do meio ambiente.

Por que o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data importante?

Espera-se que, com o Dia Mundial do Meio Ambiente, a sociedade obtenha informações relevantes sobre os impactos do homem no planeta e adquira uma postura consciente em relação ao uso dos recursos naturais. Também tem por objetivo lembrar a população e os governantes sobre a importância da preservação dos nossos recursos e da necessidade de leis que garantam o desenvolvimento, mas sem afetar de maneira negativa o meio, ou seja, que garantam um desenvolvimento sustentável.

Para que a conscientização aconteça, a cada ano um tema é debatido amplamente ao redor do mundo. São realizadas campanhas que mobilizam não apenas o cidadão comum, como também governantes e empresas.

Como eu posso ajudar o meio ambiente?

Apesar de parecer uma tarefa difícil, o meio ambiente pode ser ajudado com medidas individuais bastante simples. Se cada um fizer sua parte, podemos garantir um futuro mais promissor para as gerações futuras. Veja a seguir algumas dicas importantes para preservar o meio ambiente: